Билеты на финал ЛЧ, которые вернули болельщики «Реала», не будут переданы «Ливерпулю»

КИЕВ, 24 мая. / ТАСС /. Билеты на финальный матч Лиги чемпионов, от которых отказались болельщики "Реала" , не будут переданы фанатам «Ливерпуля» из соображений безопасности. Об этом сообщил журналистам операционный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен.

Ранее появилась информация о том, что болельщики мадридского «Реала» вернули около 2200 билетов из-за высоких цен на жилье в Киеве и неудобной логистической ситуации. «Цифра несколько завышена, вернули 1000 билетов. Мы не планируем передавать их болельщикам „Ливерпуля“ из соображений безопасности», — отметил Каллен.

"У нас справедливая система распределения билетов — по 17 тысяч билетов получили «Ливерпуль» и «Реал», несколько тысяч поступило в свободную продажу. Остальные были переданы членам семьи УЕФА . На данный момент между болельщиками распределено 70% билетов. Мы отслеживаем случаи перепродажи билетов и работаем над предотвращением подобного", — сказал Каллен.

"УЕФА аннулировал попавшие на черный рынок билеты на финальный матч Лиги чемпионов. Мы понимаем, что проблема борьбы с перекупщиками существует давно. Мы постоянно находимся в поисках решения данной проблемы", — добавил глава УЕФА Александер Чеферин

Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая, в матче сыграют английский «Ливерпуль» и испанский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Олимпийский», вместимость которого составляет 70 тысяч человек. Встреча начнется в 21:45 мск.