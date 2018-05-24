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Билеты на финал ЛЧ, которые вернули болельщики «Реала», не будут переданы «Ливерпулю»
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Билеты на финал ЛЧ, которые вернули болельщики «Реала», не будут переданы «Ливерпулю» 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Билеты на финальный матч Лиги чемпионов, от которых отказались болельщики "Реала", не будут переданы фанатам «Ливерпуля» из соображений безопасности. Об этом сообщил журналистам операционный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен.
Ранее появилась информация о том, что болельщики мадридского «Реала» вернули около 2200 билетов из-за высоких цен на жилье в Киеве и неудобной логистической ситуации. «Цифра несколько завышена, вернули 1000 билетов. Мы не планируем передавать их болельщикам „Ливерпуля“ из соображений безопасности», — отметил Каллен.
"У нас справедливая система распределения билетов — по 17 тысяч билетов получили «Ливерпуль» и «Реал», несколько тысяч поступило в свободную продажу. Остальные были переданы членам семьи УЕФА. На данный момент между болельщиками распределено 70% билетов. Мы отслеживаем случаи перепродажи билетов и работаем над предотвращением подобного", — сказал Каллен.
"УЕФА аннулировал попавшие на черный рынок билеты на финальный матч Лиги чемпионов. Мы понимаем, что проблема борьбы с перекупщиками существует давно. Мы постоянно находимся в поисках решения данной проблемы", — добавил глава УЕФА Александер Чеферин.
Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая, в матче сыграют английский «Ливерпуль» и испанский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Олимпийский», вместимость которого составляет 70 тысяч человек. Встреча начнется в 21:45 мск.
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