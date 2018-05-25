В Киеве группа хулиганов атаковала болельщиков «Ливерпуля», приехавших на финал ЛЧ 

ТАСС, 25 мая. Около 20 человек в масках напали на болельщиков «Ливерпуля», отдыхавших в киевском ресторане Rooster, расположенном неподалеку от Олимпийского стадиона, где в субботу пройдет финальный матч футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Mirror.
По данным газеты, хулиганы штурмовали заведение, бросали в английских фанатов стекла, столы и стулья. В результате нападения несколько болельщиков получили порезы головы и шеи.
"Мы просто обедали и были погружены в свои дела, когда произошло нападение, — приводит издание слова одного из пострадавших. — Я приехал сюда совсем не для этого, а чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально четыре часа назад и уже подверглись нападению, это было ужасно".
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции арестовали двух человек из группы, совершившей нападение.
В субботу на Олимпийском стадионе Киева пройдет финал Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский "Реал" и английский «Ливерпуль».