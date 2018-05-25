Ещё
В Киеве группа хулиганов атаковала болельщиков «Ливерпуля», приехавших на финал ЛЧ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Киеве группа хулиганов атаковала болельщиков «Ливерпуля», приехавших на финал ЛЧ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ИА Regnum
ТАСС, 25 мая. Около 20 человек в масках напали на болельщиков «Ливерпуля», отдыхавших в киевском ресторане Rooster, расположенном неподалеку от Олимпийского стадиона, где в субботу пройдет финальный матч футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Mirror.
По данным газеты, хулиганы штурмовали заведение, бросали в английских фанатов стекла, столы и стулья. В результате нападения несколько болельщиков получили порезы головы и шеи.
"Мы просто обедали и были погружены в свои дела, когда произошло нападение, — приводит издание слова одного из пострадавших. — Я приехал сюда совсем не для этого, а чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально четыре часа назад и уже подверглись нападению, это было ужасно".
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции арестовали двух человек из группы, совершившей нападение.
В субботу на Олимпийском стадионе Киева пройдет финал Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский "Реал" и английский «Ливерпуль».
ТАСС: последние новости
"Росконгресс" и Ассоциация юристов помогут Адыгее в повышении инвестпривлекательности Поздняков поблагодарил Попова за создание конкуренции на выборах президента ОКР Тимченко: бюджет ХК СКА в следующем сезоне будет сокращен
Комментарии  Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»7
Футбольный талант умер, помочившись в канал141
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие107
Валуев рассказал об опухоли мозга155
Манчини высказался о работе в России
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Определён лучший гол АПЛ в сезоне 2017/18
Футбол
01:53
В России признали правоту Родченкова
Зимние виды спорта Статьи
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение