В Киеве группа хулиганов атаковала болельщиков «Ливерпуля», приехавших на финал ЛЧ

ТАСС , 25 мая. Около 20 человек в масках напали на болельщиков «Ливерпуля», отдыхавших в киевском ресторане Rooster, расположенном неподалеку от Олимпийского стадиона, где в субботу пройдет финальный матч футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Mirror.

По данным газеты, хулиганы штурмовали заведение, бросали в английских фанатов стекла, столы и стулья. В результате нападения несколько болельщиков получили порезы головы и шеи.

"Мы просто обедали и были погружены в свои дела, когда произошло нападение, — приводит издание слова одного из пострадавших. — Я приехал сюда совсем не для этого, а чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально четыре часа назад и уже подверглись нападению, это было ужасно".

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции арестовали двух человек из группы, совершившей нападение.