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В Киеве жестоко избили английских футбольных болельщиков
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В Киеве жестоко избили английских футбольных болельщиков 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Накануне вечером банда из двадцати человек в масках ворвалась в ресторан Rooster рядом с НСК «Олимпийский» и напала на британских болельщиков. Фанаты «красных» пытались защититься, используя стулья и столы, однако многим из них нанесли серьезные ранения. На распространенных в Сети снимках видно, что гости украинской столицы покидают заведение залитые кровью из-за повреждений в области головы и шеи.
"Мы ужинали и занимались своими делами. Я не для этого сюда приехал. Я приехал смотреть футбол, — приводит the Daily Mirror слова одного из потерпевших. — Мы здесь пробыли всего четыре часа и уже были атакованы. Они появились перед нами как стая собак… Это было ужасно".
"Мы просто ужинали. Они начали штурмовать заведение, швыряя в нас осколками стекла и столами", — поделился с газетой другой болельщик «Ливерпуля».
Сообщается, что подоспевшая на место происшествия полиция сумела арестовать только двух нападавших.
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