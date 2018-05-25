В Киеве жестоко избили английских футбольных болельщиков

Накануне вечером банда из двадцати человек в масках ворвалась в ресторан Rooster рядом с НСК «Олимпийский» и напала на британских болельщиков. Фанаты «красных» пытались защититься, используя стулья и столы, однако многим из них нанесли серьезные ранения. На распространенных в Сети снимках видно, что гости украинской столицы покидают заведение залитые кровью из-за повреждений в области головы и шеи.

"Мы ужинали и занимались своими делами. Я не для этого сюда приехал. Я приехал смотреть футбол, — приводит the Daily Mirror слова одного из потерпевших. — Мы здесь пробыли всего четыре часа и уже были атакованы. Они появились перед нами как стая собак… Это было ужасно".

"Мы просто ужинали. Они начали штурмовать заведение, швыряя в нас осколками стекла и столами", — поделился с газетой другой болельщик «Ливерпуля».

Сообщается, что подоспевшая на место происшествия полиция сумела арестовать только двух нападавших.