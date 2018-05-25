Видео: «Ливерпуль» прибыл в Киев в преддверии финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» прибыл в Киев для участия в финале Лиги чемпионов—2017/18. Предлагаем вашему вниманию видеосюжет на соответствующую тему.

Игра «Ливерпуля» с «Реалом» состоится 26 мая в столице Украины на стадионе «Олимпийский». Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

Ранее стали известны имена футболистов, вошедших в заявку «Ливерпуля» на финальный матч: