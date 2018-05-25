Видео: «Ливерпуль» прибыл в Киев в преддверии финала Лиги чемпионов 

«Ливерпуль» прибыл в Киев для участия в финале Лиги чемпионов—2017/18. Предлагаем вашему вниманию видеосюжет на соответствующую тему.
Игра «Ливерпуля» с «Реалом» состоится 26 мая в столице Украины на стадионе «Олимпийский». Начало игры — в 21:45 по московскому времени.
Ранее стали известны имена футболистов, вошедших в заявку «Ливерпуля» на финальный матч:
Лорис Кариус, Натаниэл Клайн, Вирджил ван Дейк, Жоржиньо Вейналдум, Деян Ловрен, Джеймс Милнер, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Джордан Хендерсон, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Садио Мане, Адам Лаллана, Симон Миньоле, Эмре Джан, Эндрю Робертсон, Дэнни Ингс, Доминик Соланке, Натаниэл Филлипс, Кёртис Джонс, Дэнни Уорд, Бенджамин Вудбёрн, Рафаэл Камашу, Трент Александер-Арнольд.