МИД: Россия активно вовлечена в процесс корейского урегулирования

Мария Захарова. Москва планирует проведение ряда контактов, направленных на урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявила официальный представитель российского МИД

"Российской стороной запланирован целый ряд действий, включая контакты, по линии урегулирования ситуации на Корейском полуострове, — сообщила Захарова. — Активно занимаемся этим вопросом".

Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, необходимо прилагать максимум усилий для решения вопроса подобной важности, где «до сих пор случается турбулентность».