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МИД: Россия активно вовлечена в процесс корейского урегулирования
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МИД: Россия активно вовлечена в процесс корейского урегулирования 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Москва планирует проведение ряда контактов, направленных на урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Российской стороной запланирован целый ряд действий, включая контакты, по линии урегулирования ситуации на Корейском полуострове, — сообщила Захарова. — Активно занимаемся этим вопросом".
Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, необходимо прилагать максимум усилий для решения вопроса подобной важности, где «до сих пор случается турбулентность».
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