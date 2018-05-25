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МИД Сингапура надеется, что диалог с целью мира на Корейском полуострове будет продолжен
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МИД Сингапура надеется, что диалог с целью мира на Корейском полуострове будет продолжен 

ТАСС 1 час назад
Фото: Российская Газета
СИНГАПУР, 25 мая. /ТАСС/. Власти Сингапура выразили сожаление в связи с отменой планировавшейся встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном минувшей ночью заявлении МИД республики.
"Сингапур сожалеет, что запланированный на 12 июня саммит отменен", — указывается в сообщении ведомства. Одновременно «выражается надежда, что диалог и усилия по поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове будут продолжены», заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В четверг пресс-служба Белого дома обнародовала послание Трампа Ким Чен Ыну, в котором президент США уведомил лидера КНДР о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре.
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