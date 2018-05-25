МИД Сингапура надеется, что диалог с целью мира на Корейском полуострове будет продолжен

"Сингапур сожалеет, что запланированный на 12 июня саммит отменен", — указывается в сообщении ведомства. Одновременно «выражается надежда, что диалог и усилия по поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове будут продолжены», заявили во внешнеполитическом ведомстве.