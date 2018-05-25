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Совфед: Вашингтон не заинтересован в решении корейского кризиса
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Совфед: Вашингтон не заинтересован в решении корейского кризиса 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Американцы не заинтересованы в смягчении напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявил журналистам член Совета Федерации Андрей Климов, находящийся с визитом в Токио.
По его словам, Южная Корея и Япония «вряд ли далеко продвинутся», если будут делать все ставки в отношении КНДР на США.
"Потому что в Вашингтоне в глобальном и стратегическом плане не были заинтересованы (в улучшении отношений с Пхеньяном) ни при (президенте Бараке) Обаме, ни до Обамы, ни сейчас, — сказал Климов. — Потому что любое смягчение напряженности на Корейском полуострове снимает мотивацию размещения американских военных баз на территории Японии и Южной Кореи, и при этом теряется возможность контролировать с этих баз большую площадь, а именно Россию и Китай".
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме к лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что отказывается от встречи с ним. Напомним, переговоры глав двух государств должны были состояться 12 июня в Сингапуре.
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