В Китае заявили, что не допустят войны на Корейском полуострове

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости . Китай не допустит войны и беспорядков на Корейском полуострове, рассчитывает на мир и стабильность в регионе и выступает за процесс денуклеаризации, заявил заместитель председателя КНР Ван Цишань

"Ядерная проблема на Корейском полуострове касается коренных интересов Китая. Китай рассчитывает на мир и стабильность на Корейском полуострове. Ни в коем случае не допустит войны и беспорядков на этом полуострове. Поэтому мы должны продвигать процесс денуклеаризации на Корейском полуострове и мы занимаем очень решительную позицию по этому поводу", — заявил Ван Цишань на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.