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В Китае заявили, что не допустят войны на Корейском полуострове
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В Китае заявили, что не допустят войны на Корейском полуострове 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Китай не допустит войны и беспорядков на Корейском полуострове, рассчитывает на мир и стабильность в регионе и выступает за процесс денуклеаризации, заявил заместитель председателя КНР Ван Цишань.
"Ядерная проблема на Корейском полуострове касается коренных интересов Китая. Китай рассчитывает на мир и стабильность на Корейском полуострове. Ни в коем случае не допустит войны и беспорядков на этом полуострове. Поэтому мы должны продвигать процесс денуклеаризации на Корейском полуострове и мы занимаем очень решительную позицию по этому поводу", — заявил Ван Цишань на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
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