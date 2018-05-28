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Замглавы МИД РФ обсудил с послом КНДР ситуацию на Корейском полуострове
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Замглавы МИД РФ обсудил с послом КНДР ситуацию на Корейском полуострове 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом КНДР в Москве Ким Хен Чжуном ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня и ситуации на Корейском полуострове", — отмечается в заявлении МИДа.
Напомним, что 12 июня в Сингапуре должна пройти встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В настоящее время представители сторон в деревне Пханмунчжом, который расположен на границе Северной и Южной Корей, обсуждают детали предстоящего саммита. Не исключено, к общению первых лиц США и КНДР может присоединиться президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.
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