Три города Удмуртии вышли в финал всероссийского конкурса проектов благоустройства

Ижевск. Удмуртия. В финал всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды вышли три города Удмуртской Республики. Как сообщает сектор раскрытия информации Минстроя Удмуртии, в полуфинал прошли проекты из Сарапула, Воткинска и Глазова.

Напомним, что на конкурс от республики было подготовлено и направлено шесть проектных заявок от городов Сарапула, Воткинска, Глазова и Можги. Из предложенных проектов до полуфинала дошли пять — по два проекта от Сарапула и Воткинска, один проект от Глазова. Они же по результатам полуфинала рекомендованы к участию в третьем финальном этапе всероссийского конкурса, который пройдёт в Москве в форме публичной защиты 26-27 мая.

«Многое будет зависеть от того, насколько профессионально главам городов удастся презентовать свои проекты перед Федеральной конкурсной комиссией», — сообщил министр строительства Удмуртии Иван Ястреб

Он подчеркнул, что перед городскими главами стоит серьёзная задача. Победители конкурса могут выиграть до 100 млн рублей на реализацию своих проектов.

«Пока у нас лидирует Глазов. Его проект по количеству баллов занимает 8-е место после проектов Татарстана, Амурской области и Республики Алтай», — отметил Иван Ястреб.

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