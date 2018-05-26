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Организаторы ПМЭФ назвали самую представительную делегацию форума
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Организаторы ПМЭФ назвали самую представительную делегацию форума 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Антон Кобяков, советник президента России и заместитель председателя организационного комитета Петербургского экономического форума (ПМЭФ), заявил, что делегация США стала самой представительной на форуме, передает РИА «Новости».
"Два года назад Госдеп США призывал американских бизнесменов не участвовать в Петербургском экономическом форуме, и я тогда еще благодарил их за рекламу. А в этом году посол США рекомендовал американским бизнесменам принять участие, что дало свои результаты", — сказал Кобяков.
По его словам, ПМЭФ посетили более 550 представителей из США. На втором месте по величине делегации оказались японцы, на третьем — французы.
Ранее сообщалось, что на ПМЭФ к 13.00 26 мая было подписано 550 соглашений на сумму 365 трлн руб.
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