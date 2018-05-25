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Украинские оппозиционеры выступили за участие Киева в ПМЭФ
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Украинские оппозиционеры выступили за участие Киева в ПМЭФ 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Хот
Сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» украинского парламента Юрий Бойко считает необходимым восстановить экономическое сотрудничество Украины с Россией для защиты интересов миллионов украинцев, работающих в РФ.
«Уже сегодня нужно искать пути восстановления экономического сотрудничества между Украиной и Россией. Миллионы граждан Украины сегодня на заработках в России. Мы должны защищать их интересы. Для этого необходимо нормализировать дипломатические отношения между нашими странами», — сказал Бойко, выступая на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс». Кроме того, парламентарий выразил уверенность, что на форумах, подобному ПМЭФ, формируются ключевые тенденции мировой экономики, поэтому Украина должна принимать в них участие.
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