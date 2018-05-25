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Игрок «ПСЖ» объяснил отказ от вызова в сборную Франции на ЧМ-2018
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Игрок «ПСЖ» объяснил отказ от вызова в сборную Франции на ЧМ-2018 

Газета.Ru 27 минут назад
Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо назвал причину отказа от включения в резервный список сборной Франции по футболу на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мое решение отказаться быть в числе резервистов объясняется тем, что я считаю, что решение сборной в отношении меня не отвечает никакой спортивной логике, так как на протяжении всех этих лет мои результаты говорили, что двери в сборную для меня открыты", — цитирует Рабьо Le Point.
Ранее Рабьо написал письмо в федерацию футбола Франции, в котором отказался от приезда в расположение национальной команды.
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