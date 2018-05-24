Задержан напавший на теннисистку Квитову грабитель

По информации Ceska Televize, злоумышленник был задержан чешскими правоохранительными органами после наводки, которая была получена в январе 2018 года.

Отмечается, что грабитель связан с наркоторговцами и сам является наркоманом. Также он подозревается в нападении на пожилых людей.

Двукратная победительница Уимблдона Квитова подверглась вооруженному нападению преступника в собственном доме в 2016 году. Нападавший ударил Петру ножом, повредив связки и сухожилия левой руки. Злоумышленник скрылся, забрав с собой около 5 тыс. чешских крон.

Ранее теннисистка снялась с турнира в Риме из-за усталости.