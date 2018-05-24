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Задержан напавший на теннисистку Квитову грабитель
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Задержан напавший на теннисистку Квитову грабитель 

Газета.Ru 24 мая 2018
Фото: РИА Новости
Задержан напавший на чешскую теннисистку Петру Квитову грабитель, сообщает "Советский спорт".
По информации Ceska Televize, злоумышленник был задержан чешскими правоохранительными органами после наводки, которая была получена в январе 2018 года.
Отмечается, что грабитель связан с наркоторговцами и сам является наркоманом. Также он подозревается в нападении на пожилых людей.
Двукратная победительница Уимблдона Квитова подверглась вооруженному нападению преступника в собственном доме в 2016 году. Нападавший ударил Петру ножом, повредив связки и сухожилия левой руки. Злоумышленник скрылся, забрав с собой около 5 тыс. чешских крон.
Ранее теннисистка снялась с турнира в Риме из-за усталости.
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