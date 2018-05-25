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Дефур объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
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Дефур объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии 

LiveSport.Ru 18 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Бернли» Стивен Дефур объявил о завершении выступлений за сборную Бельгии.
Дефур получил травму гиалинового хряща колена и не играл за «Бернли» с конца января, а в начале февраля перенес операцию.
«Все хорошие вещи когда-то заканчиваются. Удачи в России, «красные дьяволы», вы сможете это сделать», — написал Дефур на своей странице в Twitter.
За национальную сборную 30-летний Дефур провел 52 матча и забил два гола.
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All good things come to an end. Good luck in Russia @BelRedDevils, you can do it! #redtogether 🇧🇪 pic.twitter.com/Rjb3mTeDnq— Steven Defour (@StevenDefour) 24 мая 2018 г.
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