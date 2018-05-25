​"Друзья Шевченко" и «Легенды „Реала“ сыграли вничью

В финале выставочного турнира для легенд, который проводится перед финалом Лиги чемпионов, не удалось определить победителя.

В полуфинале команда Шевченко разгромила команду «Легенд Лиги чемпионов» со счётом 5:1, а в другом полуфинале «Легенды» "Реала" расправились с «Легендами „Ливерпуля“ 9:3. Однако коллективу из Ливерпуля удалось зацепиться за бронзу в игре за третье место.

Финал же победителей не выявил — „Друзья Шевченко“ и „Легенды „Реала“ забили по три мяча. За номинальных хозяев забивали Лужный, Воронин и Ребров, за гостей — Камбьяссо, Арбелоа и Шукер.

Финал настоящей Лиги чемпионов между „Реалом“ и „Ливерпулем“ состоится 26 мая. Начало в 21:45 МСК.