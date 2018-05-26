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Футболистам сборной Нигерии запретили секс русскими девушками во время ЧМ-2018
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Футболистам сборной Нигерии запретили секс русскими девушками во время ЧМ-2018 

Lenta.ru 10 минут назад
Фото: Lenta.ru
Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор ввел в команде запрет на секс с русскими девушками во время чемпионата мира-2018 в России. Об этом сообщает Complete Sports Nigeria.
Рор отметил, что не видит проблемы в том, чтобы спортсменов навещали их жены после игр или в те дни, когда команда не тренируется.
«Тем не менее, я не разрешу им приглашать русских девушек. Нет, нет, нет. Только капитана Микела, у которого подруга из России, это не касается», — отметил Рор.
В апреле британский эксперт по безопасности и разведке профессор Энтони Глис допустил, что к игрокам сборной Англии могут подослать русских соблазнительниц. По его мнению, Кремль может использовать девушек, чтобы помешать англичанам добыть результат.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборной Нигерии предстоят встречи с командами Хорватии, Исландии и Аргентины.
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