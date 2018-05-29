В среду во многих домах Оренбурга отключат холодную воду

Завтра, 30 мая, в областном центре пройдет технические работы на сетях «Оренбург Водоканала». В связи с этим с 10 до 20 часов приостановят подачу холодной воды по адресам:

ул. Кобозева — от № 10 до № 22, от № 9 до № 21;

ул. Ленинская — от № 21 до № 27, от № 28 до № 32;

ул. Пушкинская — от № 27 до № 37;

пер. Ивановский — от № 15 до № 37, от № 20 до № 34;

пер. Диспансерный — от № 22 до № 36, от 9 до № 39;

пер. Фабричный — от № 15 а до № 31.

Подвоз воды — к домам на пересечении ул. Кобозева/Ленинская; ул. Ленинская, 27; ул. Кобозева/пер. Фабричный.

Также с 9:30 до 19 часов отключат воду по адресам:

ул. Кирова — от № 23 до № 39, от № 40 до № 52;

ул. Орджоникидзе — от № 5 а до № 29, от № 4 до ж/д № 16;

пер. Сакмарский — от № 1 до № 17, от № 2 до № 22;

пер. Шевченко — от ж/д № 1 до № 19, от ж/д № 2 до № 22;

пер. Коммунальный — от № 1 до № 11, от № 2 до № 4;

ул. Пушкинская — от № 49 до № 59, от № 30 до № 48;

ул. 8 Марта — от ул. Краснознаменной до ул. Пушкинской.

Подвоз воды будет осуществляться по адресам: ул. Кирова, 26; ул. Орджоникидзе, 9 В район отключения попадает котельная по ул. Кирова, 39