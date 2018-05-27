Киргиос снялся с Roland Garros

Австралиец Ник Киргиос отказался от участия в Roland Garros. В своем Твиттере он объяснил свое решение недолеченной травмой.

— К сожалению, я вынужден отказаться от участия в Roland Garros, — написал Киргиос. — Я проконсультировался с врачами, и мы решили, что слишком рискованно для моего локтя играть длинные сеты, особенно с учетом того, что я не играл два месяца в одиночном разряде. Я много работал, чтобы восстановиться, поэтому расстроен. Но не могу и не буду рисковать. При этом хорошо, что уже не ощущаю боли и могу наслаждаться тренировками. Надеюсь вернуться на корт на турнире в Штутгарте. Прошу прощения перед фанатами, которые покупали билеты, чтобы посмотреть на меня. Благодарен им за поддержку.