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Киргиос снялся с Roland Garros
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Киргиос снялся с Roland Garros 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Австралиец Ник Киргиос отказался от участия в Roland Garros. В своем Твиттере он объяснил свое решение недолеченной травмой.
— К сожалению, я вынужден отказаться от участия в Roland Garros, — написал Киргиос. — Я проконсультировался с врачами, и мы решили, что слишком рискованно для моего локтя играть длинные сеты, особенно с учетом того, что я не играл два месяца в одиночном разряде. Я много работал, чтобы восстановиться, поэтому расстроен. Но не могу и не буду рисковать. При этом хорошо, что уже не ощущаю боли и могу наслаждаться тренировками. Надеюсь вернуться на корт на турнире в Штутгарте. Прошу прощения перед фанатами, которые покупали билеты, чтобы посмотреть на меня. Благодарен им за поддержку.
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