ЛНР обвинила Киев в обострении ситуации в районе Золотого

ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости . Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил украинских силовиков в обострении ситуации на участке разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.

Контактная группа в сентябре 2016 года подписала рамочное соглашение о разведении сил и средств на трех пилотных участках: в районе Станицы Луганской, Петровского и Золотого. В начале октября 2016 года стороны развели силы у Петровского и Золотого.

"Размещение и сосредоточение запрещенного вооружения и техники ВСУ в данном районе (район участка разведения сил и средств у Золотого — ред.) привело, действительно, к обострению ситуации на этом участке местности", — сказал Марочко, комментируя отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ , в котором зафиксированы нарушения режима тишины в данном районе.

Марочко уточнил, что 25 мая с участка разведения сил и средств украинские силовики вели огонь из минометов калибра 120 миллиметров по территории ЛНР, «что является неопровержимым доказательством того, что Украина не собирается выполнять взятые на себя ранее договоренности в Минске».