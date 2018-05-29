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ЛНР обвинила Киев в обострении ситуации в районе Золотого
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ЛНР обвинила Киев в обострении ситуации в районе Золотого 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил украинских силовиков в обострении ситуации на участке разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
Контактная группа в сентябре 2016 года подписала рамочное соглашение о разведении сил и средств на трех пилотных участках: в районе Станицы Луганской, Петровского и Золотого. В начале октября 2016 года стороны развели силы у Петровского и Золотого.
"Размещение и сосредоточение запрещенного вооружения и техники ВСУ в данном районе (район участка разведения сил и средств у Золотого — ред.) привело, действительно, к обострению ситуации на этом участке местности", — сказал Марочко, комментируя отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в котором зафиксированы нарушения режима тишины в данном районе.
Марочко уточнил, что 25 мая с участка разведения сил и средств украинские силовики вели огонь из минометов калибра 120 миллиметров по территории ЛНР, «что является неопровержимым доказательством того, что Украина не собирается выполнять взятые на себя ранее договоренности в Минске».
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