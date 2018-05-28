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Горячая линия по вопросам отдыха детей стартовала в Нижегородской области
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Горячая линия по вопросам отдыха детей стартовала в Нижегородской области 

В городе N 37 минут назад
Фото: В городе N
Ее проводит региональное Управление Роспотребнадзора в рамках всероссийского тематического консультирования. Как сообщает ведомство, горячая линия продлится до 11 июня.
Нижегородцы могут пообщаться со специалистами на тему качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы и питания по будням с 9.00 до 15.00. Для этого нужно позвонить по одному из телефонов в зависимости от темы обращения: специалисты отдела по гигиене детей и подростков — 436-00-92, 436-76-89; специалисты отдела надзора по гигиене питания — 436-78-31; специалисты отдела защиты прав потребителей — 438-09-42, 432-87-67, 436-74-69; специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области — 437-08-70, 213-82-84.
Также жители региона имеют возможность задать свои вопросы по интернет-линии или по электронной почте cgenozpp@mail.ru. При этом в теме письмаследует сделать пометку: «Информация по качеству и безопасности детских товаров и детского отдыха».
Напомним, пять лагерей Нижегородской области удостоены дипломов всероссийского конкурса.
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