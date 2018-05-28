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Хакеры взломали PlayStation 4
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Хакеры взломали PlayStation 4 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Хакер под ником Spectre выпустил исходный код программы взлома PlayStation 4 с прошивкой версии 5.05. Об этом он заявил в Twitter.
Отмечается, что взлом полностью открывает доступ к файловой системе консоли. Также он позволит запускать на ней сторонние приложения, вроде эмуляторов консолей прошлого поколения. Это также позволяет обойти антипиратскую защиту и запускать пиратские игры. Взлом основан на уязвимости ядра системы, найденной хакером Qwertyoruiopz.
На данный момент актуальная версия ОС PS4 — 5.55.
В январе этого года хакеры заявили об успешном взломе PS4 с прошивкой версии 4.05, а также смогли запустить удаленную из магазина Sony игру P. T. Также на взломанной приставке удалось запустить Horizon: Zero Dawn, которая требует более поздней версии системы. До этого взломать удавалось лишь PS4 с версией 1.76.
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