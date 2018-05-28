К чемпионату мира по футболу создали эксклюзивный мяч

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 на официальном сайте ЦУМа представили дизайнерский мяч Deluxe Ball бренда adidas Originals.

«Вдохновившись многовековыми традициями русского шитья, дизайнеры adidas украсили мяч Deluxe Ball узорами, похожими на те, которыми расшивали одежду русских царей. Камера обтянута высокотехнологичным материалом с бархатистой фактурой, вышитым вручную и инкрустированным кристаллами Swarovski», — говорится в описании к продукту.

Черный мяч с золотым орнаментом в национальном стиле доступен для предзаказа по цене 99 тысяч рублей.

В мае 2018 года в ЦУМ поступила капсульная коллекция мужской одежды и аксессуаров итальянского модного дома Dolce & Gabbana, посвященная чемпионату мира по футболу-2018 в России. В эксклюзивную линию вошли спортивный костюм, футболки, пуловеры, кроссовки, бейсболки и рюкзаки, оформленные в футбольном стиле с логотипами модного дома.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.