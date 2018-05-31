Сборная России проиграла Австрии. Мнения и комментарии

Поражение и ни одного удара в створ ворот Австрии. Что с командой Черчесова?

За две недели до старта домашнего чемпионата мира сборная России провела контрльный матч Австрии. Встреча с австрийцами должна была показать готовность национальной команды к важнейшему турниру в её истории. К сожалению, спокойствия болельщикам сборной эта игра не добавила — скорее, наоборот. Российские футболисты нанесли ноль ударов в створ ворот Австрии и пропустили один мяч. Что происходит с подопечными Черчесова?

Александр Мостовой , экс-полузащитник сборной России: — Этот матч не является показательным, как бы плохо мы ни сыграли. Всё идёт по плану Станислава Саламовича . Сыграли, конечно, плохо. Один момент создали за всю игру. Футболисты Австрии вообще в отпуске, игроки у них бежали, а у нас ковырялись. Но главное начнётся 14 июня.

Владимир Пономарёв , бывший защитник сборной СССР: — Да нельзя так играть сборной России. Они сами-то понимают, что делают? Во дворе и то лучше двигаются. Играем только в пас назад и поперёк, пас назад и поперёк. Говорят, что в 60-х годах был медленный футбол. Какой к чёрту медленный футбол? Сегодня у нас вообще ничего нет. Остаётся надеяться только на удачу после такого матча с Австрией. Владислав Радимов , бывший полузащитник сборной России: — Мне не страшно, но тревожно. Мы точно не готовы физически, но в этом плане ещё добавим. Пугает отсутствие идеи в атаке. У нас за матч ни одного удара в створ ворот. Показательный момент был в первом тайме, когда убегал Зобнин и пытался обыграть троих, а рядом был только Смолов. В этом рывке не было абсолютно никакого смысла и идеи. Центр постоянно проваливался. Головин, Кузяев и Зобнин просто не смогли распределить роли.

Руслан Нигматуллин , бывший вратарь сборной России: — А мне не страшно за сборную России. Да, видно, что у команды нет свежести, ведь на сборе в Австрии большие нагрузки, и игроки немного замученные. Но забей Смолов гол с 11 метров в дальний угол, и сыграли бы вничью. В принципе матч ничейный, поэтому паники не разделяю. Меня смутило отсутствие ударов в створ ворот. Без них голов сборной России не забить. У нас ещё пара недель до чемпионата мира, необходимо войти в форму. Валерий Рейнгольд , бывший нападающий «Спартака» : — Честно говоря, грустное зрелище. Сборная как начала игру в среднем темпе, так её и закончила. Не было взрывных моментов, да и намёков на это не было. Безобразно. Один момент за всю игру. Правда стопроцентный, Смолов исполнял, но не смог. И всё, в атаке вообще ничего не было. Наши выглядели бездарно, проблем очень много, и самая главная из них — в атаке и в центре нет вообще ничего. Можно поискать какие-то варианты в обороне, но играть от защиты против сборной Австрии — неприлично, потому что и они тоже ничего не показали. Зато соперник был мобильней и острее, он мог забить парочку мячей. А наши не создали вообще ничего. Обидно и печально. Есть тревога, поскольку до домашнего чемпионата мира осталось совсем ничего.

Игорь Гамула , бывший главный тренер «Ростова»: — Сборной России ни в коем случае нельзя пропускать от Саудовской Аравии, тогда сможем сыграть вничью. Ведь ударов в створ ждать не стоит, судя по игре с Австрией. А если серьёзно, то ещё есть время для подготовки. Станислав Черчесов знает, что делает. Игорь Лебедев , член исполкома РФС , вице-спикер Госдумы РФ : — Сборная России не оставила никакого впечатления — полная пустота. Мы не увидели игры. Но! Нужно оставаться верными нашей сборной, и надеяться, что ребята смогут собраться и показать достойный футбол. Хотя бы потому, что другой команды у нас нет и не будет. Давайте наберёмся мужества и поддержим ребят, а не будем забрасывать их камнями. Команда у нас одна, и выбирать не приходиться.

Гаджи Гаджиев , заслуженный тренер России: — Вчерашний матч показал, что у нас должно быть некоторое беспокойство. Думаю, это чувство есть и у тренеров, и у игроков. Специалисты, следящие за ходом подготовки сборной, понимают, что подготовка на данном этапе сопряжена с серьёзными тренировочными нагрузками. При таких условиях очень сложно показывать качественную игру. В командных взаимодействиях ещё не видно чёткости. Мы впервые сыграли в два центральных защитника. В случае необходимости этот вариант легко трансформируются в игру с тремя центральными. Мы все надеемся, что на чемпионате мира сборная России будет лучше. Думаю, так и будет. Тренеры видят ситуацию, и наши игроки ещё прибавят. Иначе нам будет очень тяжело. У нас нет футболистов высокого международного класса, поэтому обязательно нужно улучшить командную игру.

Мнения читателей

Dimcheh: — НАМ НЕ НУЖНЫ ГОЛЫ, ГЛАВНОЕ КЭШБЭК.

nuda: — Не страшно, а тошно.

InspektorSpartak: — Страшно? Здесь не дадут написать, каково мне:)

berezkin58: — Я свой страх в отношении сборной по футболу уже давно зарыл. Мне просто стыдно…

s.cheesov: — Моя маленькая дочка спросила «А им сейчас стыдно?»…

MADRID1ST: — Если честно, горжусь!