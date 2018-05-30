В День защиты детей курян научат пеленать младенцев

1 июня на Театральной площади команда региональной «Молодёжки ОНФ» организует мастер-классы для будущих родителей и для всей семьи

Опытные родители и специально обученные инструкторы покажут, как пеленать младенцев, и расскажут, для чего это делать. Будущие мамы и папы смогут применить теорию на практике. Активисты готовы также научить и детей, и родителей изготавливать одну из самых любимых семейных самоделок — воздушного змея. При лётной погоде и попутном ветре организаторы планируют устроить воздушный парад самодельных игрушек. Пока участники будут овладевать новыми знаниями и опытом, зрители смогут посмотреть яркие выступления группы поддержки БК «Русичи». Праздничная программа начнётся 1 июня в 11:00 на Театральной площади Курска.