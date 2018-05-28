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Интерактивная карта достопримечательностей появится в Ленобласти
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Интерактивная карта достопримечательностей появится в Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Проект для путешественников «Открывая Ленобласть» реализует Сообщество Питерских блогеров совместно с газетой «Метро» при поддержке администрации Ленинградской области.
«Открывая Ленобласть» это мультимедийный проект о достопримечательностях и интересных туристических маршрутах Ленинградской области, который объединит истории жителей области и туристов, связанные с историческими, культурными и природными знаковыми местами.
На первом этапе состоится сбор рассказов от интернет-пользователей об интересных местах региона. свой рассказ может опубликовать любой желающий на сайте.
После отбора самых интересных историй, команда блогеров и журналистов составит на их основе авто-маршруты по области и отправится в путь: 7 выездов (1 выезд = 1 трассе 47 региона) на 2 машинах по разным направлениям от Карельского перешейка и Ивангорода до Тихвина и Лодейного Поля.
Карта Ленинградской области на портале будет представлена в виде пазла, до начала выездов ее детали будут серого цвета, но в дальнейшем кусочки будут постепенно «открываться» и дополняться видеороликами и фотоматериалами из экспедиций.
Работу над интерактивной картой обещают завершить к концу лета, авторы же лучших историй получат памятные призы. Презентация проекта запланирована в рамках фестиваля Метро Фемили Дей 21-22 июля 2018 года.
По мотивам путешествий и на основе собранных историй организаторы проекта хотят выпустить не только настольную игру «Ленинградская область», но и пазл «Ленинградская область», а также около 10 достопримечательностей региона, сделанных в дополненной реальности.
Напомним, что «Открывая Ленобласть» предложили создать Александру Дрозденко блогеры. А одна из главных целей проекта — создание интересных туристических маршрутов выходного дня по Ленобласти.
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