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Стала известна окончательная заявка сборной Уругвая на ЧМ-2018 по футболу
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Стала известна окончательная заявка сборной Уругвая на ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 27 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Пресс-служба сборной Уругвая по футболу опубликовала окончательную заявку команды на предстоящий чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.
В окончательный список из 23 игроков включены:
— голкиперы: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин СильваВаско да Гама»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»);
— защитники: Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба — «Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Максимильяно Перейра («Порту»), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Мартин Касерес («Лацио»), Гильермо Варела («Пеньяроль»);
— полузащитники: Найтан Нандес («Бока Хуниорс»), Лукас Торрейра («Сампдория»), Матиас Весино («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Карлос Санчес, Джонатан Урретабискайя (оба — «Монтеррей»), Джорджиан де Арраскаэта («Крузейро»), Диего Лаксальт («Дженоа»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»);
— нападающие: Кристиан Стуани («Жирона»), Максимилиано Гомес («Сельта»), Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен»), Луис Суарес («Барселона»).
На групповой стадии чемпионата мира 2018 года соперниками сборной Уругвая станут команды России, Египта и Саудовской Аравии.
Ранее сборная Туниса по футболу объявила итоговую заявку на ЧМ-2018.
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