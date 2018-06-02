Стала известна окончательная заявка сборной Уругвая на ЧМ-2018 по футболу

Пресс-служба сборной Уругвая по футболу опубликовала окончательную заявку команды на предстоящий чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

В окончательный список из 23 игроков включены:

На групповой стадии чемпионата мира 2018 года соперниками сборной Уругвая станут команды России, Египта и Саудовской Аравии.

Ранее сборная Туниса по футболу объявила итоговую заявку на ЧМ-2018.