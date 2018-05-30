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Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Австрией
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Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Австрией 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч против австрийцев, сообщает "Советский спорт".
Россия: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич (оба — ЦСКА), Владимир Гранат ("Рубин), Марио Фернандес (ЦСКА), Федор Кудряшов ("Рубин"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит"), Александр Головин (ЦСКА), Александр Самедов ("Спартак"), Федор Смолов ("Краснодар").
Ранее экс-тренер волгоградского «Ротора» рассказал, чего ожидает от сборной России в матче с Австрией.
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