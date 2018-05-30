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Московский зоопарк эвакуировали
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Московский зоопарк эвакуировали 

Рамблер 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Московский зоопарк закрылся и эвакуировал посетителей из-за непогоды, сообщили агентству городских новостей «Москва» в его пресс-службе.
Там отметили, что в связи с объявленным в городе штормовым предупреждением, а также во избежание «непредвиденных ситуаций» и риска для жизней гостей зоопарк закрывает свой вход. Эвакуация людей с территории зоосада началась в 14:00.
Завтра Московский зоопарк продолжит свою работу в обычном режиме, то есть с 7:30 до 20:00.
Утром столичное управление Министерства чрезвычайных ситуаций выпустило экстренное предупреждение, согласно которому сегодня до 22:00 порывы ветра в городе будут достигать 15-20 метров в секунду, что соответствует крепкому и очень крепкому ветру по классификации МЧС.
Ранее СМИ сообщали, что от сегодняшней непогоды в Москве пострадали по меньшей мере пять человек. Известно, что на женщину и ее пятилетнего сына упало поваленное ветром дерево, а еще на одну женщину — выбитое из окна стекло.
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