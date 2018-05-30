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Кандидату в президенты Мексики подарили «президентское кресло»
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Кандидату в президенты Мексики подарили «президентское кресло» 

Российская Газета 1 час назад
Кандидату от левых сил на предстоящих выборах президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подарили «президентское кресло». Как сообщает РИА Новости, это произошло во время митинга в городе Папантла (штат Веракрус).
Подарок, изготовленный местными ремесленниками, представляет собой имитацию настоящего кресла главы государства. Он сделан из дерева, на нем изображен национальный герб.
"Я буду сидеть в этом кресле", — заявил Лопес Обрадор поле того, как опробовал подарок. Политик дал понять, что после победы установит кресло в президентской резиденции «Сосны» в Мехико.
Выборы президента Мексики пройдут перового июля. За главный государственный пост борются четыре кандидата. Согласно опросам, Обрадора готовы поддержать более 43 процентов респондентов.
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