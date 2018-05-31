Лёд, уходи! Жители берегов сожалеют, что пришли на праздник ледохода без кипятильников

Салехардцы, лабытнангцы и все, для кого освобождение реки Обь ото льда — вопрос не праздный, вчера собрались на традиционном празднике «Первая волна». Его отмечают уже в пятый раз на площади паромной переправы возле памятника Мамонту.

В этот раз на площадке было многолюдно — жители берегов ждут ледоход со дня на день. Однако морозная погода постоянно откладывает долгожданное событие. По последним данным, голова ледохода находится еще на приличном расстоянии от Салехарда — около 40 километров.

Несмотря на это, горожане не скучали. В программе были зажигательные концертные номера, игрища, аттракционы. А главным событием стало сжигание на костре чучела северной ведьмы Парнэко. Каждый, кто хотел избавиться от плохих мыслей или воспоминаний, мог записать их на деревянной дощечке и бросить в костер. Жители городов-спутников шутили, что зря не прихватили с собой кипятильники. Если бы все собравшиеся опустили их в воду, лёд мог бы покориться и уйти.