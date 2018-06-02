На Ямале ждут ледокола, а встретили Деда Мороза

Пока непонятно, когда в ЯНАО начнется настоящая весна: тут ее традиционно связывают с ледоколом и тем, что освобождаются реки и начинается навигация.

Сейчас ледоход на Большой Оби находится в 35-40 километрах от Салехарда. По мнению гидролога отдела гидрологии Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Михаила Кирсанова, столицу региона он может пройти уже завтра 3 июня «За минувшие сутки вода поднялась хорошо: на тридцать восемь сантиметров, — рассказал он. — Зафиксирована подвижка льда в районе Катравожа».

Отметим что в ЯНАО как и на части территории страны установилась очень холодная погода: например, в пятницу, 1 июня здесь был зафиксирован обильный снегопад. А в поселке Мужи в этот день детей поздравил Дед Мороз: ведь в этот день здесь были зафиксированы обильные снегопады.

Однако приход в Салехард первых паромов из Приобья по-прежнему непредсказуем. По информации компании «Аганречтранс» на 9:30 утра субботы, теплоходы с ними стоят у нижней кромки ледохода в 74 километрах от ямальской столицы.

Спрогнозировать время прибытия судов сейчас никто не берётся, так как ледоход почти не движется. Но по свидетельству очевидцев, в районе переправы Салехард — Лабытнанги вода начинает прибывать быстрее, чем в предыдущие дни.

И это может подстегнуть освобождение реки ото льда. Компания «Аганречтранс» просит всех пассажиров проявить понимание, и заявляет, что паромы придут сразу вслед за ледоходом. Сообщается и порядок отправки первых рейсов на Приобье. Первыми загрузят паромы, которые должны были отправиться 1 июня («Победа-2» и дополнительный паром). Затем — паром, который должен был отчалить от салехардского берега 2 июня.