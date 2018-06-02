Ещё
На Ямале ждут ледокола, а встретили Деда Мороза
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Ямале ждут ледокола, а встретили Деда Мороза 

РИА «ФедералПресс» 2 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пока непонятно, когда в ЯНАО начнется настоящая весна: тут ее традиционно связывают с ледоколом и тем, что освобождаются реки и начинается навигация.
Сейчас ледоход на Большой Оби находится в 35-40 километрах от Салехарда. По мнению гидролога отдела гидрологии Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Михаила Кирсанова, столицу региона он может пройти уже завтра 3 июня «За минувшие сутки вода поднялась хорошо: на тридцать восемь сантиметров, — рассказал он. — Зафиксирована подвижка льда в районе Катравожа».
Отметим что в ЯНАО как и на части территории страны установилась очень холодная погода: например, в пятницу, 1 июня здесь был зафиксирован обильный снегопад. А в поселке Мужи в этот день детей поздравил Дед Мороз: ведь в этот день здесь были зафиксированы обильные снегопады.
Однако приход в Салехард первых паромов из Приобья по-прежнему непредсказуем. По информации компании «Аганречтранс» на 9:30 утра субботы, теплоходы с ними стоят у нижней кромки ледохода в 74 километрах от ямальской столицы.
Спрогнозировать время прибытия судов сейчас никто не берётся, так как ледоход почти не движется. Но по свидетельству очевидцев, в районе переправы Салехард — Лабытнанги вода начинает прибывать быстрее, чем в предыдущие дни.
И это может подстегнуть освобождение реки ото льда. Компания «Аганречтранс» просит всех пассажиров проявить понимание, и заявляет, что паромы придут сразу вслед за ледоходом. Сообщается и порядок отправки первых рейсов на Приобье. Первыми загрузят паромы, которые должны были отправиться 1 июня («Победа-2» и дополнительный паром). Затем — паром, который должен был отчалить от салехардского берега 2 июня.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Спецпрокурор США по «российскому делу» отчитался о расходах Участников праймериз в Пермском крае предостерегли от нарушений Интеграция завершена: Мутко будет курировать Крым и Севастополь
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянки выиграли ЧЕ8
Украинский теннисист хочет задушить всех русских206
Абрамович наказал Британию609
Соперник россиян на ЧМ-2018 потерпел крупное поражение
Показана первая в истории футбола зеленая карточка19
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
03:20
Российские пловцы переплыли Керченский пролив
Летние виды спорта Общество
08:59
«Новая „красная машина“
Хоккей Статьи
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
Москва встречает кубок ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
02:06
Роналдо исключил «сливочного» Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение