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Рауш о сборной Уругвая: не боимся их
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Рауш о сборной Уругвая: не боимся их 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной России по футболу Константин Рауш поделился мыслями о соперниках россиян на групповом этапе чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.
"Уругвайские звезды не пугают. Мы все прекрасно знаем, что это игроки очень высокого уровня. Немного ошибаешься — и они уже могут забить гол. Но знаете, каждый новый матч — это новая игра, это новые шансы. Сегодня я не могу сказать, как это будет происходить. Но мы ведь не боялись ни аргентинцев, ни испанцев. И так и должно быть. Уважение должно быть, но бояться — нет", — сказал он.
Также Рауш пожелал скорейшего выздоровления нападающему Египта Мохаммеду Салаху.
"Я просто желаю ему сыграть за свою страну на чемпионате мира. Он ведь так долго ждал этого дня. Для каждого футболиста это реально очень важно", — заключил защитник.
30 мая россияне проведут товарищескую игру с командой Австрии. "Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Ранее эксперт рассказал об условиях подготовки сборной России в Австрии.
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