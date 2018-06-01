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Пять детских садов откроют в Северной Осетии до конца 2018 года
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Пять детских садов откроют в Северной Осетии до конца 2018 года 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пять детских садов появятся во Владикавказе и районах республики, сообщил ТАСС со ссылкой на министра образования РСО-Алания.
Детские сады в Северной Осетии не могут предоставить места всем желающим: около полутора тысяч детей 3-7 лет ждут своей очереди на поступление в садик. Министерство образования республики обещает решить эту проблему до конца 2018 года.
Сейчас в республике строят пять новых детских садов: четыре в районах и один в столице на 280 мест. Кроме того, к десяти существующим дошкольным учреждениям добавят пристройки, чтобы создать новые места для детей.
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