Пять детских садов откроют в Северной Осетии до конца 2018 года

Пять детских садов появятся во Владикавказе и районах республики, сообщил ТАСС со ссылкой на министра образования РСО-Алания.

Детские сады в Северной Осетии не могут предоставить места всем желающим: около полутора тысяч детей 3-7 лет ждут своей очереди на поступление в садик. Министерство образования республики обещает решить эту проблему до конца 2018 года.

Сейчас в республике строят пять новых детских садов: четыре в районах и один в столице на 280 мест. Кроме того, к десяти существующим дошкольным учреждениям добавят пристройки, чтобы создать новые места для детей.