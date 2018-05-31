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Вячеслава Правдзинского назначат советником главы Удмуртии
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Вячеслава Правдзинского назначат советником главы Удмуртии 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Вячеслава Правдзинского назначат советником главы Удмуртии. Об этом руководитель региона сообщил 30 мая на встрече с журналистами.
«Он станет моим советником, который будет отвечать за развитие городской среды. Мы в тренде федеральном, поскольку этому обращается особое внимание, и мы с ним будем представлять тему промдизайна. Это новый тренд. О нем говорят много, но центров нет, я надеюсь, что мы им станем», — сказал Александр Бречалов.
Отметим, что В 2017 году Правдзинского назначили заместителем гендиректора Летнего сада.
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