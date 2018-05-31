Вячеслава Правдзинского назначат советником главы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Вячеслава Правдзинского назначат советником главы Удмуртии. Об этом руководитель региона сообщил 30 мая на встрече с журналистами.

«Он станет моим советником, который будет отвечать за развитие городской среды. Мы в тренде федеральном, поскольку этому обращается особое внимание, и мы с ним будем представлять тему промдизайна. Это новый тренд. О нем говорят много, но центров нет, я надеюсь, что мы им станем», — сказал Александр Бречалов

Отметим, что В 2017 году Правдзинского назначили заместителем гендиректора Летнего сада.