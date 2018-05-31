Футболисты сборной России проиграли австрийцам, не нанеся ни одного удара в створ ворот

ИНСБРУК /Австрия/, 31 мая. / ТАСС /. Сборная России по футболу за две недели до старта домашнего чемпионата мира проиграла команде Австрии. Встреча, прошедшая на стадионе «Тиволи-Ной» в Инсбруке, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Россияне старались комбинировать, проводили атаки по обоим флангам, но качество последнего паса оставляло желать лучшего. Шесть замен по ходу второго тайма оживили игру команды, но результата это не принесло.

Главный тренер команды Станислав Черчесов после матча сказал, что игроки находятся под большими физическими нагрузками, что обусловило большое количество индивидуальных ошибок, которые нужно исправлять. «Мы сделаем это, когда игроки будут полностью готовы физически. Сейчас им не хватает свежести, плюс нужен последний пас, ведь подходы к воротам у нас были», — сказал Черчесов.

Изменения в заявке сборной

Джанаев получил приглашение в сборную впервые с ноября 2016 года, но тогда в товарищеском матче с командой Катара (1:2) остался на скамейке запасных. Нойштедтер в последних шести играх, когда вызывался в национальную команду, сыграл только в одной — против французов (1:3, 27 марта). Ташаев и Чалов попали в сборную России впервые в карьере, а Ерохин только недавно восстановился от травмы ноги — он вернулся к занятиям в общей группе лишь во вторник.

В стартовом составе на матч с австрийцами вышел защитник Сергей Игнашевич . В последний раз он выступал за команду на чемпионате Европы 2016 года, после чего решил приостановить карьеру в сборной. Игнашевич вышел на поле в возрасте 38 лет и 320 дней, побив рекорд Льва Яшина и став самым возрастным футболистом в истории отечественного футбола, сыгравшим в составе национальной команды. В одном из эпизодов встречи защитник едва не получил травму, ему оказывали помощь врачи, но Черчесов после матча сказал, что ветеран избежал повреждения.

Российские футболисты не должны жаловаться на усталость

Сборная России проводила сбор в австрийском Нойштифт-им-Штубайтале с 20 мая. В четверг команда вернется в Москву, где продолжит подготовку к чемпионату мира. 5 июня россияне проведут товарищеский матч с командой Турции на «ВЭБ-Арене».

По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, футболисты играли с австрийцами на фоне усталости после двухнедельного сбора, поэтому хорошую игру показывали лишь эпизодически. «Следующий матч 5 июня должен быть куда интереснее. Мы серьезно работаем, у нас талантливые, интересные игроки», — сказал Мутко.

Капитан сборной России Игорь Акинфеев отметил, что команда не должна жаловаться на серьезные нагрузки, потому что футболисты должны в любом случае играть достойно. «Настроение портят не игры, а результат: когда он не положительный, настроение всегда ухудшается, будь это дворовый футбол, товарищеский матч или официальный. Нужно всегда побеждать, тогда будет больше позитива, надо улучшать игру и показывать хорошую игру летом», — отметил Акинфеев.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне сыграют в группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).