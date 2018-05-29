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Уильямс: Первый матч на «РГ» прошёл хорошо, я нахожусь на правильном пути
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Уильямс: Первый матч на «РГ» прошёл хорошо, я нахожусь на правильном пути 

LiveSport.Ru 29 мая 2018
Фото: LiveSport.Ru
Американка Серена Уильямс прокомментировала победу в стартовом матче на Открытом чемпионате Франции.
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» обыграла чешку Кристину Плишкову со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
«Думаю, матч прошёл хорошо. Это была далеко не самая лёгкая игра, поскольку на старте мы выполнили достаточное количество эйсов.
Я осознавала, что должна хорошо действовать на своей подаче, поскольку в таком поединке не стоит рассчитывать на затяжные розыгрыши.
Мне пришлось нелегко, поскольку нужно было обрести игровой ритм, а количество подач навылет не уменьшалось. Чувствую, что нахожусь на правильном пути.
Знаете, я проделала серьёзную работу и на корте, и за его пределами. Надеюсь, теперь всё это выльется в соответствующие результаты», — приводит слова Уильямс «Чемпионат».
Следующей соперницей Уильямс будет австралийка Эшли Барти (17), разгромившая россиянку Наталью Вихлянцеву.
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