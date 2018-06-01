В пещере в Австралии заметили существо, похожее на гуманоида

В Австралии существует древняя пещера, которая находится на территории, где проживает община Халльштатт и исследователи пещер обнаружила таинственное существо, которое по всей видимости давно живёт в этом месте. Как рассказали исследователи пещер, они заметили существо гуманоидного типа от которого буквально бросает в дрожь. Это словно съёмки фантастического фильма, только дело было в реальности. Стоит отметить, что это не пустые высказывания, не имеющие подтверждения. Спелеотуристам даже удалось снять видео, на котором есть подтверждение их слов. Правда исходя из записи, многие подумали, что это не странное существо, а обычная лягушка, но свидетели утверждают, что размеры существа были огромны и его никак нельзя спутать с лягушкой. Исследователи пообщались с жителями, которые давно живут в этом районе и те уверяют, что не раз замечали в пещерах странных существ, которые похожи на гуманоидов. Что это за существа и откуда они прибыли остаётся загадкой.