Залп донецкой РСЗО «Чебурашка» сняли на видео

Ракетные войска ДНР отомстили ВСУ за смерть «Мамая». Видео залпов созданной в Донбассе уникальной системы залпового огня появилось в Сети.

Огнем реактивных систем «Чебурашка» в районе авдеевской промзоны полностью уничтожена огневая позиция ВСУ. Оттуда велся гранатометный обстрел, погубивший командира интернационального батальона Олега Мамиева с позывным «Мамай», сообщил WarDoc.

"Мамай" погиб 18 мая — командир интернациональной бригады «Пятнашка» получил несколько тяжелых ранений в результате обстрела из автоматического гранатомета.

Реактивная система залпового огня «Чебурашка» была впервые показана на параде 9 мая в Донецке. Ее уникальность в калибре — 217 миллиметров. Если до сих пор войска ДНР и ЛНР переделывали трофейное оружие советского образца, то это собственная разработка. Заявленная дальность стрельбы 10 километров — в два с лишним раза больше, чем у «Града». Количество ракет в одной установке — 64.

На том же параде была показана еще одна разработка донецких оружейников — 324-миллиметровая РСЗО «Снежинка». Калибр, опять же, нестандартный. Вслед за демонстрацией реактивных систем собственной разработки руководство ДНР заявило о создании Ракетных войск тактического назначения (РВТН).