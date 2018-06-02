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Николай Валуев нокаутировал челябинцев заявлением о свалке
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Николай Валуев нокаутировал челябинцев заявлением о свалке 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В Челябинске побывал экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев.
В южноуральской столице боксер открыл спортивный клуб и принял участие в нескольких мероприятиях, связанных с его теперешней работой. В российском парламенте Валуев является заместителем председателя комитета по экологии. Поэтому в Челябинске «Коля-кувалда» высадил рябины в микрорайоне «Северный луч» и побывал на закрытом заседании у губернатора региона Бориса Дубровского.
Говоря об экологических проблемах Южного Урала, Валуев отметил необходимость создания «зеленого щита» вокруг города. Для этого потребуется высадить около 200 тысяч деревьев. И предложил неожиданный способ рекультивации городской свалки по примеру Нижнего Новгорода.
«Там построен завод, который перерабатывает мусор в газ, — рассказал депутат. — Его можно использовать в самых разных отраслях. Необходимо только убедить в этом бизнес. Но пока я не вижу большого желания с их стороны».
Кроме того, Валуев посоветовал для решения экологических проблем использовать деньги, предназначенные для проведения саммитов БРИКС и ШОС.
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