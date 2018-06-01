В Перми открылся краевой Фестиваль спорта детей-инвалидов

В этом году в нём участвует около 400 юных прикамских спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения, синдромом Дауна, детским церебральным параличом.

Во время фестиваля победители отборочных соревнований в муниципалитетах Пермского края будут состязаться в беге на 60 метров, гонках на колясках, дартсе, прыжках в длину с места, динамометрии и кольцебросе. В рамках творческой части пройдёт конкурс рисунков и поделок, выступление инклюзивной команды по чирлидингу (пара чирлидинг) и концерт коллективов Центра детского творчества «Сигнал».

«Важно, что этот фестиваль объединяет семьи, даёт детям возможность проявить себя. Из нашего фестиваля вырастают чемпионы мира и Параолимпиады. Мы развиваем 31 вид спорта для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов — это очень много», — сказал на открытии фестиваля 1 июня председатель регионального отделения Всероссийской Федерации физической культуры и спорта лиц с ПОДА Александр Ивонин.

В церемонии открытия принял участие губернатор Максим Решетников . Он поздравил участников с Днём защиты детей, поблагодарил родителей и тренеров ребят за их кропотливую работу.

«Для нас важно, чтобы спорт в крае был доступным для всех возрастов, для людей с разными возможностями здоровья и любой физической подготовкой. Он должен быть и массовым, и профессиональным», — добавил Максим Решетников.

Он также представил на фестивале новоиспечённого министра физической культуры и спорта Владимира Епанова.