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В Перми открылся краевой Фестиваль спорта детей-инвалидов
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В Перми открылся краевой Фестиваль спорта детей-инвалидов 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В этом году в нём участвует около 400 юных прикамских спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения, синдромом Дауна, детским церебральным параличом.
Во время фестиваля победители отборочных соревнований в муниципалитетах Пермского края будут состязаться в беге на 60 метров, гонках на колясках, дартсе, прыжках в длину с места, динамометрии и кольцебросе. В рамках творческой части пройдёт конкурс рисунков и поделок, выступление инклюзивной команды по чирлидингу (пара чирлидинг) и концерт коллективов Центра детского творчества «Сигнал».
«Важно, что этот фестиваль объединяет семьи, даёт детям возможность проявить себя. Из нашего фестиваля вырастают чемпионы мира и Параолимпиады. Мы развиваем 31 вид спорта для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов — это очень много», — сказал на открытии фестиваля 1 июня председатель регионального отделения Всероссийской Федерации физической культуры и спорта лиц с ПОДА Александр Ивонин.
В церемонии открытия принял участие губернатор Максим Решетников. Он поздравил участников с Днём защиты детей, поблагодарил родителей и тренеров ребят за их кропотливую работу.
«Для нас важно, чтобы спорт в крае был доступным для всех возрастов, для людей с разными возможностями здоровья и любой физической подготовкой. Он должен быть и массовым, и профессиональным», — добавил Максим Решетников.
Он также представил на фестивале новоиспечённого министра физической культуры и спорта Владимира Епанова.
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