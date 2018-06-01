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Бутовскую линию метро оборудовали современными табло обратного отсчёта
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Бутовскую линию метро оборудовали современными табло обратного отсчёта 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Также в пределах ЮЗАО эти табло установлены на станциях метро «Коньково», «Битцевский парк» и «Тёплый Стан». Сообщение об этом появилось на страничке «Транспорт Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».
Табло обратного отсчёта показывают время ожидания следующего поезда в минутах и секундах, а также указывают следующую станцию на пути прибывающего состава. При этом информация транслируется на двух языках — русском и английском.
Такие табло также установлены на станциях метро «Кантемировская» Замоскворецкой линии, «Волоколамская», «Крылатское» и «Строгино» Арбатско-Покровской линии, «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии, «Серпуховская», «Чеховская» и «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии, «Дубровка» и «Крестьянская застава» Люблинско-Дмитровской линии и «Авиамоторная» Калининско-Солнцевской линии.
В дальнейшем планируется установить табло обратного отсчёта на всех станциях столичного метро.
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