Участники ЧМ-18. Нигерия: надежда Петербурга

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

47 ГРУППА D 16 июня 22.00 (мск) Калининград Хорватия — Нигерия

22 июня 18.00 Волгоград Нигерия — Исландия

26 июня 21.00 Санкт-Петербург Нигерия — Аргентина

ПОДГОТОВКА

Сегодня нигерийцы завершат подготовку к турниру товарищеским матчем против Чехии. До этого они уступили Англии (1:2) и разошлись миром с ДР Конго (1:1). База команды на ЧМ — в Ессентуках (стадион «Бештау»).

СОСТАВ

Крайние защитники: Шеху АБДУЛЛАХИ (Бурсаспор), Тайронн ЭБЮЭХИ (АДО Ден Хааг), Брайан ИДОВУ (Амкар), Элдерсон ЭЧИЕДЖИЛЕ (Серкль Брюгге).

Центральные полузащитники: Джон ОБИ МИКЕЛ (Тяньцзинь Тэда), Вилфред НДИДИ (Лестер), Джоэл ОБИ (Торино), Оджени ОНАЗИ (Трабзонспор), Джон ОГУ (Хапоэль Беэр-Шева).

ОТБОР К ЧМ-2018

Африканская квалификация

Свазиленд — НИГЕРИЯ — 0:0, 0:2 Африканская группа В И В Н П М О 1. НИГЕРИЯ

6 4 1 1 11-6 13 2. Замбия

6 2 2 2 8-7 8 3. Камерун

6 1 4 1 7-9 7 4. Алжир

6 1 1 4 6-10 4 ГОЛЫ

МОЗЕС

3 ИХЕАНАЧО

2 ИВОБИ

2 ОБИ МИКЕЛ

2 СИМОН

2 ИГАЛО

1 ОГУ 1 ЭМУОБО

1 0 поражений потерпели нигерийцы в отборе, если не считать технического проигрыша Алжиру за участие в матче дисквалифицированного игрока

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Ахмед Муса незадолго до чемпионата мира помог освободиться из тюрьмы заключенным, которые оказались за решеткой в городе Кано за неуплату налогов. Форвард ЦСКА заплатил выкуп из собственного кармана, а заодно — накормил «злобных неплательщиков».

ИГРОВАЯ СХЕМА

Чемпионат мира для нигерийцев, в отличие от африканских ристалищ, не место играть мускулами, и потому вряд ли они позволят себе тактику с двумя форвардами. К тому же Ихеаначо все равно не хватает на весь матч, и Гернот Рор предпочитает выпускать его во втором тайме. Два российских легионера — лишь на подхвате, и если у Брайана Идову (между прочим, единственного на ЧМ-2018 уроженца Санкт-Петербурга) есть шансы выйти в основе, то Ахмед Муса конкуренцию в атаке проигрывает: на флангах у Нигерии несокрушимые Мозес и Ивоби, причем они легко могут меняться сторонами, а два уже упомянутых нападающих посильнее армейца.

6950 км преодолеет по воздуху сборная Нигерии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 16 200 км, если со 2-го, то 19 470 км — абсолютный рекорд ЧМ-2018. Впрочем, гораздо больше шансов стать самой летающей командой чемпионата у Бразилии, чьи дистанции со старта до Кубка мира вторые по длине с любого места в группе.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала

2,94 Выход в 1/4 финала

10,00 Выход в 1/2 финала

26,00 Выход в финал

67,00 Чемпионство

201,00 СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

Поколение 90-х остается непревзойденным, но по отдельным позициям его постепенно теснят звезды следующих эпох. Ощущение, что их могло быть больше, на самом деле, обманчиво; это всего-навсего эффект агентского пиара. Говорили и писали о нигерийских футболистах «нулевых» гораздо больше, чем они умели и могли. А уж успехи по сравнению с предшественниками и вовсе несопоставимы.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ Первая крупная победа африканской команды на чемпионатах мира заслуженно принадлежит Нигерии. На ЧМ-1994 она стартовала с разгрома будущих полуфиналистов болгар — 3:0.

5 побед в 18 матчах на чемпионатах мира одержали нигерийцы, причем 4 из них — в первых 6. В следующих 12 они потерпели 8 поражений, 3 раза добились ничьих и обыграли сборную Боснии и Герцеговины.

Ахмед Муса входит в группу лучших нигерийских бомбардиров ЧМ вместе с Даниэлем Амокачи, Эммануэлем Амунике и Калу Уче. У всех по 2 гола.