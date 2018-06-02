Ещё
«СКА-Хабаровск» приступил к учебно-тренировочным сборам в Белоруссии
Далее:
Читайте также:
Ещё

«СКА-Хабаровск» приступил к учебно-тренировочным сборам в Белоруссии 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В рамках подготовки к сезону-2018/2019 «СКА-Хабаровск» отправился в Белоруссию, информирует официальный сайт клуба. Вчера команда провела первое учебно-тренировочное занятие на сборах в Минске.
В столице Белоруссии армейцы пробудут до 20 июня. Тренерский штаб команды планирует просмотреть потенциальных новичков и провести 5 контрольных матчей: ​
6 июня — «Динамо» (Минск, Белоруссия), 10 июня — «Барановичи» (Барановичи, Белоруссия), 13 июня — соперник будет определён позже, 16 июня — соперник будет определён позже, 19 июня — «Балтика» (Калининград).
Спорт-Экспресс: последние новости
Эдиев и Маркович покинули "СКА-Хабаровск" Жерар Галлан: "Нельзя допускать быстрые отрывы "Вашингтона" Маурисио Покеттино: "Когда тебе звонит "Реал, ты должен выслушать"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобусы оказались не готовы к мундиалю11
Абрамович наказал Британию564
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину179
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение