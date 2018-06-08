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Сборная Испании высоко оценила базу в Краснодаре
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Сборная Испании высоко оценила базу в Краснодаре 

Вести.Ru 8 июня 2018
Фото: Вести.Ru
Футболисты и тренерский штаб сборной Испании по футболу прибыла в Краснодар для подготовки к товарищескому матчу против сборной Туниса. Испанцы будут готовится к поединку на тренировочной базе футбольного клуба «Краснодар» и по словам членов испанской команды все остались довольны состоянием тренировочной базы.
"Мы очень довольны базой, здесь хорошая академия, — приводит слова главного тренера Испании Хулена Лопетеги ТАСС. — Радует не только сама инфраструктура, но и то, как для нас ее подготовили". Вторит ему и полузащитник Тиаго Альканатара: «Нас приятно удивило то, что мы увидели. Все готово на 100 процентов».
Напомним, что поединок сборной Испании против Туниса состоится девятого июня и будет заключительным матчем перед стартующим 14 июня чемпионатом мира.
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