Сборная Испании высоко оценила базу в Краснодаре

Футболисты и тренерский штаб сборной Испании по футболу прибыла в Краснодар для подготовки к товарищескому матчу против сборной Туниса. Испанцы будут готовится к поединку на тренировочной базе футбольного клуба «Краснодар» и по словам членов испанской команды все остались довольны состоянием тренировочной базы.

"Мы очень довольны базой, здесь хорошая академия, — приводит слова главного тренера Испании Хулена Лопетеги ТАСС . — Радует не только сама инфраструктура, но и то, как для нас ее подготовили". Вторит ему и полузащитник Тиаго Альканатара: «Нас приятно удивило то, что мы увидели. Все готово на 100 процентов».

Напомним, что поединок сборной Испании против Туниса состоится девятого июня и будет заключительным матчем перед стартующим 14 июня чемпионатом мира.