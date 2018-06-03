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В Кишиневе явка на выборах мэра превысила 35 процентов
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В Кишиневе явка на выборах мэра превысила 35 процентов 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 3 июн — РИА Новости. Больше 225 тысяч избирателей (35,36%) приняли участие в выборах в местные органы власти, сообщила журналистам представитель кишиневского избирательного округа Инна Бабин.
"К 19.00 (совпадает с мск) в Кишиневе явка составила 35,36%, это почти 225 тысяч человек. Процесс голосования проходит спокойно, без нарушений, надеемся, что день закончится так же", — сказала Бабин.
Она призвала тех кишиневцев, кто еще не успел посетить участок, сделать это.
Согласно законодательству Молдавии, второй тур должен пройти спустя две недели после первого. Порога явки на этот раз не будет, выборы в любом случае будут признаны состоявшимися. Победителем станет тот, кто наберет большее количество голосов.
Во второй тур в Кишиневе прошли бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Андрей Нэстасе — лидер партии «Платформа „Достоинство и правда“.
Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).
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