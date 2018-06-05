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Рязанская область лишилась двух сельских поселений
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Рязанская область лишилась двух сельских поселений 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В Михайловском районе произошло преобразование четырех сельских поселений, соответствующий закон Рязанской области опубликован 5 июня.
Согласно документу, Грязновское и Ильичевское сельские поселения преобразуются путем объединения с административным центром в селе Грязное и наименованием «Грязновское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области».
Такая же ситуация со Слободским и Печерниковским сельскими поселениями. Поселения объединились с административным центром в деревне Слободка и наименованием «Слободское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области».
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