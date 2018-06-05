Рязанская область лишилась двух сельских поселений

В Михайловском районе произошло преобразование четырех сельских поселений, соответствующий закон Рязанской области опубликован 5 июня.

Согласно документу, Грязновское и Ильичевское сельские поселения преобразуются путем объединения с административным центром в селе Грязное и наименованием «Грязновское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области».

Такая же ситуация со Слободским и Печерниковским сельскими поселениями. Поселения объединились с административным центром в деревне Слободка и наименованием «Слободское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области».