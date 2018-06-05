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Первую игру Чемпионата мира по футболу-2018 откроет мяч из космоса
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Первую игру Чемпионата мира по футболу-2018 откроет мяч из космоса 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Космонавт Антон Шкаплеров, вернувшийся из космоса, рассказал о мяче с печатью МКС, который он доставил на Землю в спускаемой капсуле.
Командир экипажа 55-ой экспедиции на Международную космическую станцию Антон Шкаплеров рассказал журналистам, чем будет примечателен первый матч грядущего Чемпионата мира по футболу в России и как это будет связано с космосом.
Первую игру ЧМ-2018 откроет футбольный мяч, побывавший в космосе. Об этом Шкаплеров сообщил на первой послеполетной пресс-конференции. Как рассказал космонавт, мяч прибыл на Землю вместе с космонавтами в спускаемой капсуле.
Шкаплеров рассказал, что теперь на мяче красуются автографы космонавтов и печать МКС. Его пребывание на станции также было снято на видео. Космонавт рассказал и о том, как спортивный снаряд вернулся на родную планету.
«Положили его в то место, в котором лежат грузы, которые срочно достаются из спускаемого аппарата. Его эвакуировали сразу после космонавтов и передали официальным представителям ФИФА», — сказал Шкаплеров.
Между тем, ранее главный трофей ЧМ-2018 совершил путешествие по России. Одной из точек маршрута был Екатеринбург, где кубок будущих победителей первенства на несколько дней украсил собой городской футбольный манеж.
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