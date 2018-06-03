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В соцсетях раскритиковали выступление украинского спецназа перед детьми
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В соцсетях раскритиковали выступление украинского спецназа перед детьми 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: Русская Весна
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В соцсетях раскритиковали выступление украинского спецназа в Запорожской области, посвященное Дню защиты детей. Кадры детского праздника с необычной концовкой были опубликованы на YouTube.
По информации портала Obozrevatel.com, в украинском городе Энергодар бойцы взвода специального назначения выступили перед детьми показав им приемы рукопашного боя. В одной из сцен спецназовец «перерезал шею» условного противника, после чего у его напарника из горла «полилась» бутафорская кровь.
Большинство пользователей YouTube сочли подобное выступление жестоким и неуместным.
"Просто жесть, это же детский праздник…", — написал пользователь.
"Перерезание горла со спецэффектами для детей. Вы в своем уме?" — согласились с ним остальные.
В комментариях также отметили, что во время выступления спецназовцы были больше похожи на боевиков, чем на защитников государства.
"В балаклавах, перерезают горло. Да это ИГИЛ* какой то. Поразительно, что все это демонстрируют на детском празднике, детям", — возмутился пользователь.
Некоторые также осудили отсутствие реакции со стороны присутствующих на празднике родителей.
"И главное все смотрят, никто из родителей не возмущается", — написали в комментариях.
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