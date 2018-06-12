Национальная сборная Бразилии по футболу. Досье 

«АиФ-Ростов» знакомит читателей с национальными командами, которые сыграют на стадионе «Ростов-Арена» в рамках ЧМ-2018 по футболу.
«АиФ-Ростов» знакомит читателей с национальными командами, которые сыграют на стадионе «Ростов-Арена» в рамках ЧМ-2018 по футболу.
Сборная, с которой начнём представление — Бразилия, она выступит в матче против Швейцарии 17 июня. Это будет её первая встреча с соперником в группе E, дебютная игра в рамках группового этапа российского ЧМ и первая на донской земле.
Короли самбы
В рейтинге FIFA команда Бразилии занимает второе место. И неслучайно: именно здесь футбол получил свое развитие, несмотря на то, что родоначальница вида спорта — Англия.
У этой сборной из Южной Америки есть несколько прозвищ. «Селесао» в переводе с португальского означает «избранные». За бразильцами оно закрепилось во всём мире, причём, вполне справедливо, учитывая количество титулов команды и безмерную любовь бразильцев к футболу.
Так же футболистов бразильской сборной называют «жёлто-зелёные» — по цвету формы и «пентакампеоны» — по числу побед на чемпионатах мира: в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах. Однако это прозвище может стать неактуальным, если Бразилия выиграет ЧМ-2018.
Ещё эту команду именуют «королями самбы» — за их уникальную техничность и исполнение игроками традиционного танца во время празднования гола.
Жёлто-зелёные считаются фаворитами на мундиале в России: плюс к пяти кубкам ЧМ они завоевали четыре Кубка конфедераций, победили на Олимпийских игр в 2016-м году, трижды становились серебряными призёрами Олимпиады, два раза — бронзовыми; восемь раз побеждали в кубке Америки.
Это единственная футбольная команда планеты, принявшие участие во всех 20-ти мировых первенствах.
Звёздный состав
В разное время сборная Бразилии славилась своими звёздными игроками. На слуху такие имена как Пеле, Гарринча, Зико, Сократис. Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, Роберто Карлос.
Стоит отметить, что в этом году у «селесао» самый дорогой состав среди команд-участниц мундиаля по итогам трансферной стоимости игроков — 671,5 млн евро.
Нынешними звездами жёлто-зелёных можно назвать Коутиньо, Фирмино, Тьяго Силва и Неймара.
Последний форвард является самым дорогим футболистом в мире. В 2017 году талантливый игрок перешел из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за рекордные 222 млн евро.
26-летний Неймар собрал приличную коллекцию из «покеров» и хет-триков, считается рекордсменом в истории Лиги чемпионов УЕФА. Неймарадона (его прозвище) реализовал 40 голов за сборную своей страны.
Самое большое количество матчей за национальную сборную Бразилии сыграл Кафу (142 матча). Лучшим бомбардиром считается Пеле, он забил 77 мячей.
О тренере
Главный тренер сборной Тите (Аденор Леонардо Бакши) собрал очень сильную команду, одну из лучших за последние 16 лет.
Раньше он был известным в стране футболистом. За свою карьеру наставника тренировал более десяти бразильских клубов и две команды из Объединенных арабских эмиратов.
С Тите у сборной Бразилии открылось новое дыхание. Команда выиграла девять матчей подряд в зоне КОНМЕБОЛ и стали первой сборной, оформившей путевку на ЧМ-2018 вслед за хозяйкой турнира — Россией.
По результатам игр понятно, что Тите сместил акцент на атаку. Главная философия тренера — хорошее взаимоотношение между футболистами.
Добавим, что домашний стадион команды — Маракана (официальное название «Мариу Филью») в Рио-де-Жанейро, а тренировочная база на ЧМ-2018 — стадион «Юг-Спорт» в городе Сочи.