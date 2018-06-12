Национальная сборная Бразилии по футболу. Досье

«АиФ-Ростов» знакомит читателей с национальными командами, которые сыграют на стадионе «Ростов-Арена» в рамках ЧМ-2018 по футболу.

«АиФ-Ростов» знакомит читателей с национальными командами, которые сыграют на стадионе «Ростов-Арена» в рамках ЧМ-2018 по футболу.

Сборная, с которой начнём представление — Бразилия, она выступит в матче против Швейцарии 17 июня. Это будет её первая встреча с соперником в группе E, дебютная игра в рамках группового этапа российского ЧМ и первая на донской земле.

Короли самбы

В рейтинге FIFA команда Бразилии занимает второе место. И неслучайно: именно здесь футбол получил свое развитие, несмотря на то, что родоначальница вида спорта — Англия.

У этой сборной из Южной Америки есть несколько прозвищ. «Селесао» в переводе с португальского означает «избранные». За бразильцами оно закрепилось во всём мире, причём, вполне справедливо, учитывая количество титулов команды и безмерную любовь бразильцев к футболу.

Так же футболистов бразильской сборной называют «жёлто-зелёные» — по цвету формы и «пентакампеоны» — по числу побед на чемпионатах мира: в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах. Однако это прозвище может стать неактуальным, если Бразилия выиграет ЧМ-2018.

Ещё эту команду именуют «королями самбы» — за их уникальную техничность и исполнение игроками традиционного танца во время празднования гола.

Жёлто-зелёные считаются фаворитами на мундиале в России: плюс к пяти кубкам ЧМ они завоевали четыре Кубка конфедераций, победили на Олимпийских игр в 2016-м году, трижды становились серебряными призёрами Олимпиады, два раза — бронзовыми; восемь раз побеждали в кубке Америки.

Это единственная футбольная команда планеты, принявшие участие во всех 20-ти мировых первенствах.

Звёздный состав

В разное время сборная Бразилии славилась своими звёздными игроками. На слуху такие имена как Пеле, Гарринча, Зико, Сократис. Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, Роберто Карлос

Стоит отметить, что в этом году у «селесао» самый дорогой состав среди команд-участниц мундиаля по итогам трансферной стоимости игроков — 671,5 млн евро.

Нынешними звездами жёлто-зелёных можно назвать Коутиньо, Фирмино, Тьяго Силва и Неймара.

Последний форвард является самым дорогим футболистом в мире. В 2017 году талантливый игрок перешел из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за рекордные 222 млн евро.

26-летний Неймар собрал приличную коллекцию из «покеров» и хет-триков, считается рекордсменом в истории Лиги чемпионов УЕФА . Неймарадона (его прозвище) реализовал 40 голов за сборную своей страны.

Самое большое количество матчей за национальную сборную Бразилии сыграл Кафу (142 матча). Лучшим бомбардиром считается Пеле, он забил 77 мячей.

О тренере

Главный тренер сборной Тите (Аденор Леонардо Бакши) собрал очень сильную команду, одну из лучших за последние 16 лет.

Раньше он был известным в стране футболистом. За свою карьеру наставника тренировал более десяти бразильских клубов и две команды из Объединенных арабских эмиратов.

С Тите у сборной Бразилии открылось новое дыхание. Команда выиграла девять матчей подряд в зоне КОНМЕБОЛ и стали первой сборной, оформившей путевку на ЧМ-2018 вслед за хозяйкой турнира — Россией.

По результатам игр понятно, что Тите сместил акцент на атаку. Главная философия тренера — хорошее взаимоотношение между футболистами.

Добавим, что домашний стадион команды — Маракана (официальное название «Мариу Филью») в Рио-де-Жанейро, а тренировочная база на ЧМ-2018 — стадион «Юг-Спорт» в городе Сочи.